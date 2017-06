Gérard Depardieu vend ses propriétés à Paris : "Il en a plein le cul"

À l'image de son restaurant rue du Cherche-Midi, Gérard Depardieu est Bien Décidé... à vendre tous les fonds de commerces qu'il possède dans la capitale. Dans un reportage publié dans son numéro de juillet-août 2017, le magazine Soixante-Quinze a enquêté sur cette folle rumeur, cinq ans après le départ fracassant de l'acteur pour la Belgique et l'affaire du passeport. Celui qui disait il y a encore deux ans se sentir "de plus en plus vagabond" enchaîne les ventes, dans la plus grande discrétion, encore "blessé, presque humilié" par les attaques sur son attitude jugée "assez minable" par l'ex-Premier ministre Jean-Marc Ayrault.

"Pour lui, posséder, c'est de la merde, trop de paperasse, trop de pognon tous les mois, il en a plein le cul", justifie Nicolas Bruant, photographe et ami de l'iconique acteur français. Selon son copain d'enfance, Michel Pilorgé, Depardieu est arrivé au bout de "sa manière d'être vivant". "Il ne s'arrête même plus quand il passe dans la rue", lâche un poissonnier amer, chez qui Gérard Depardieu avait pour habitude de venir.

L'acteur de 68 ans aurait ainsi vendu le Moby Dick, mais également une poissonnerie située au 50, une ancienne épicerie japonaise située au 110. Son hôtel particulier est aussi à vendre, pour la modique somme de 50 millions d'euros. En attendant de s'en séparer, Gérard Depardieu y vit, "seul" dit-on. Dans le 2e arrondissement, où le comédien possède La Fontaine Gaillon et une annexe marine, le même mystère enveloppe le sort de ses enseignes.

Avec Gérard, il n'y a jamais de certitudes, que des surprises

La star, qui tourne actuellement dans la saison 2 de Marseille, va-t-elle quitter Paris pour de bon ? "Gérard, c'est un Parisien", assure la scénariste et réalisatrice Florence Quentin, avec qui il vient de tourner pour Bonne Pomme au côté de Catherine Deneuve. "Même s'il vend tout, il aura toujours un pied-à-terre dans la capitale", assure Romuald, le coiffeur à qui il avait prêté quelques milliers d'euros lors de l'ouverture de son salon en 2014.

Cet attachement à Paris, Gégé le cultive encore avec son fils Jean, 11 ans. "Il adore sillonner Paris en scooter avec petit Jean à l'arrière, lui montrer les choses cachées, les cours fermées, comment l'architecture de la ville est faite. Il se lève à 7h, enfourche son engin et se balade le matin, quand la capitale est vide et calme", raconte Nicolas Bruant. Mais "avec Gérard, il n'y a jamais de certitudes, que des surprises", à en croire Stéphane Bergouhnioux, autre proche de l'acteur "citoyen du monde".