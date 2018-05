Gérard Jouannest: Mort du mari de Juliette Gréco, qui composa "Ne me quitte pas"

"Et quand vient le soir/Pour qu'un ciel flamboie..." Le crépuscule est arrivé, pour Gérard Jouannest, qui s'est éteint : le fabuleux mélodiste auquel on doit la partition de Ne me quitte pas, époux à la ville et complice à la scène de Juliette Gréco, est mort mercredi 16 mai 2018 au pôle santé de Gassin près de Ramatuelle (Var), ville de résidence du couple où les couchers de soleil sont spectaculaires, quelques jours après son 85e anniversaire.

Petit-fils d'un facteur de piano et fils d'un ouvrier mélomane dont la mort prématurée brisa son rêve de devenir concertiste, Gérard Jouannest, premier prix de piano du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, commença par jouer dans des cabarets parisiens pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est dans l'un des plus fameux d'entre eux, Les Trois Baudets, qu'il fait la connaissance de Jacques Brel et de son pianiste François Rauber (disparu en 2003) - une rencontre et une amitié qui vont changer sa vie. A partir de 1958, c'est lui qui accompagne l'artiste belge sur scène et, sous son impulsion, il s'attelle à la composition. Fruit de la collaboration des deux hommes, Ne me quitte pas ne sera que le premier succès d'une longue série : Bruxelles, Madeleine, Les vieux, Mathilde, La chanson de Jacky, La chanson des vieux amants, J'arrive... Soit plus d'une trentaine de chansons en quelques années.

En 1968, l'année d'après le retrait de Jacques Brel, Gérard Jouannest est sollicité pour accompagner Juliette Gréco en tournée au Canada. Une autre rencontre déterminante, puisqu'ils ne se quitteront plus. Vingt ans plus tard, le 15 avril 1988, ils se marieront - à Ramatuelle, bien sûr - et, pendant près de cinquante ans, se produiront ensemble. En coulisses, Gérard, qui avait l'habitude de travailler en binôme avec Brel, apprend à composer avec maints auteurs et paroliers de renom. Pour elle, il créera une centaine de mélodies, dont certaines porteront Mon fils chante, Vivre, Les années d'autrefois, Un jour d'été ou encore C'était un train de nuit.

Au final, le si discret Gérard Jouannest, qui collabora à deux albums d'Abd Al Malik dans les années 2000, laisse un répertoire de près de 270 chansons.