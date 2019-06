Gérard Jugnot blessé après un accident de ski nautique : "Ça fait mal !"

Gérard Jugnot est probablement trop âgé pour faire certaines activités sportives extrêmes. À 68 ans, l'immense acteur français a cru bon de tenter une nouvelle discipline sportive : le ski nautique. Invité des Grosses têtes (RTL) le 12 juin 2019, Gérard Jugnot a raconté sa mésaventure, qui lui a causé une blessure aux côtes. "Qu'est-ce que vous vous êtes fait à la côte, monsieur Jugnot ?", questionne Laurent Ruquier avec malice.

"Je me suis fêlé une côte, sans doute. Ça fait mal !", répond l'acteur des Choristes, incité par le reste de la bande à expliquer les causes de sa blessure. "Je suis extrêmement sportif mais là, je n'ai plus l'âge. Plus l'âge de faire du ski nautique...", poursuit-il. L'acteur assure avoir déjà pratiqué le ski nautique auparavant et avoir "fait du mono et même du barefoot à une époque", variante de la discipline qui se pratique sans support, comme son nom le suggère.

Le reste de l'équipe, croyant à une mauvaise chute de l'acteur, demande des précisions sur les conditions de l'accident. "Je n'ai pas réussi à sortir de l'eau, mais j'étais mal tiré", reconnaît-il. "Faites de la plongée", remarque Laurent Ruquier. Mais c'est un sport de plus que Gérard Jugnot ne peux plus pratiquer, à son grand dam. "Je ne peux plus faire de plongée je me suis pété un tympan ! Non, c'est une catastrophe !", ironise t-il. Mais que les fans de Gérard Jugnot se rassurent, il avoue un peu plus tard dans l'émission pourvoir encore faire du ski : "Ça j'y arrive encore". On lui souhaite un prompt rétablissement !