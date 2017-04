Gérard Jugnot : "Parfois c'est mieux de ne pas rire de tout"

A l'occasion de la sortie de son film, C'est beau la vie quand on y pense, Gérard Jugnot a fait quelques confidences à Purepeople. L'acteur et réalisateur a bien évidemment parlé de son long métrage, nouvelle réalisation huit ans après Rose et noir. Mais nous avions aussi d'autres questions à lui poser...

Nous l'avons également interrogé sur le retour des Choristes, sur scène cette fois, lui qui a incarné l'inoubliable Clément Mathieu au cinéma. Expert en comédie entre rire et mélancolie, il nous offre aussi son point de vue sur l'humour en répondant à la question "peut-on rire de tout aujourd'hui", à l'heure où le film de son compère Christian Clavier (A bras ouverts) et celui de Kev Adams (Gangsterdam) sont loin de faire l'unanimité. Enfin, il ne peut échapper à l'incontournable attente des Français : A quand des retrouvailles avec tous les membres du Splendid ?

Découvrez ses réponses dans notre player vidéo.

L'histoire du film : Loïc Le Tallec ne s'est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n'a plus qu'une idée en tête : retrouver celui qui vit désormais avec le coeur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce coeur tout neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet d'être explosive.

C'est beau la vie quand on y pense, en salles le 12 avril