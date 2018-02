Gérard Louvin, en couple avec Daniel : Les étonnants secrets de leur longévité

Gérard Louvin est en couple avec Daniel depuis plus de quarante ans. Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs lors d'une Interview sans filtre menée par Laurent Argelier, l'homme de télévision de 71 ans a accepté de parler de cette longévité...

"Si tu veux vivre un truc bien avec ton couple, il faut beaucoup de liberté, surtout au bout d'une dizaine d'années. Il faut se permettre deux, trois petits trucs !", a d'abord assuré l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8). Et de poursuivre : "Par exemple Michèle Morgan et Gérard Oury n'habitaient pas ensemble, ils habitaient sur le même palier. Pierre Arditi et Évelyne Bouix, c'est pareil. C'est des couples qui durent, ça. Il n'y a rien de plus difficile que de se voir pendant vingt ans dans la même salle de bain, moi je dis."

En décembre 2016, interrogé par Purepeople.com, Gérard Louvin avait déjà évoqué cette longévité incroyable. "Ouais, c'est de l'amour qui se transforme en amitié au bout de quarante et quelques années. Je vais peut-être en choquer deux ou trois, mais on ne peut pas rester fidèle quarante-quatre ans. Faut avoir un petit contrat de temps en temps. Faut aller s'amuser ailleurs de temps en temps. Si on a compris ça, si on n'est pas bête, ça peut durer longtemps. Sinon, ça dure dix ans, quinze ans. La vie est courte, profitons-en", assumait-il.

À vous de juger...