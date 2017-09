Gérard Palaprat : Mort du chanteur de la tournée "Âge tendre et tête de bois"

Barbe fournie et cheveux longs, le chanteur a longtemps cultivé un look de hippie, conforté par sa participation à la comédie musicale Hair dans les années 1970, son goût pour la méditation et pour l'Inde où il a appris à jouer du sitar.

En 2010, il renoue avec la comédie musicale en participant à la tournée Âge tendre et tête de bois, qui réunit d'anciens artistes de variétés.

Il fit ensuite parler de lui en 2014, à la rubrique faits divers, en étant condamné à trois mois de prison avec sursis pour violences conjugales sur son épouse.