Gerard Piqué : Celle qu'il a quittée pour Shakira sort enfin du silence !

Lorsqu'il rencontre Shakira sur le tournage du clip de Waka Waka (This Time for Africa), hymne de la Coupe du monde de football 2010, Gerard Piqué tombe sous le charme de la star colombienne. A cette époque, le défenseur central du FC Barcelone n'est pourtant pas célibataire, mais en couple depuis plusieurs mois avec une charmante blonde : Núria Tomás.

Née à Barcelone en 1987, la jeune actrice fait actuellement parler d'elle avec Bent, un thriller réalisé par Bobby Moresco et tourné avec Sofia Vergara, mais pas seulement. Pour la toute première fois en sept ans, l'ex-compagne de Gerard Piqué revient sur leur relation et surtout leur rupture, qui l'a forcément marquée, mais qu'elle a digérée depuis.

Au journal espagnol La Vanguardia, la jolie Núria Tomás déclare sans rancune : "Gerard est une bonne personne et vous devez souhaiter aux gens bien le meilleur. La blessure est refermée depuis des années. Et depuis des années, je ne lui souhaite que du bon."

Très souvent sollicitée pour s'exprimer sur son histoire avec Gerard Piqué et son remplacement peu gracieux par Shakira, la comédienne n'a jamais voulu que sa vie privée soit exposée. "On m'a souvent appelée pour des interviews et j'ai toujours refusé de parler. Je ne peux pas nier que je sortais avec quelqu'un qui était connu, mais je n'ai jamais rendu ma relation publique. C'est contre mes principes", explique la jeune femme. Une romance et une rupture médiatisées qui ne l'ont pas empêchée de se mettre en couple avec un autre sportif par la suite, le champion motoGP espagnol Jorge Lorenzo.

Pour preuve qu'elle ne garde aucune animosité envers Shakira, qui lui a tout de même volé son homme, Núria Tomás avance qu'elle danse bien volontiers sur ses tubes en soirée. Loca, loca, loca !