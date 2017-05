Gerard Piqué plus célèbre grâce à Shakira, il assume !

Pour les non-amateurs de football, le nom de Gerard Piqué n'évoquait pas grand-chose, jusqu'à ce que le célèbre défenseur central du FC Barcelone se mette en couple avec l'une des plus grandes popstars latines, Shakira. Une rencontre remontant à 2010 sur le tournage du clip de Waka Waka (This Time for Africa), hymne officiel de la Coupe du monde cette année-là. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, en février 2011, que Gerard Piqué a confirmé sa romance avec le chanteuse colombienne en publiant une photo en sa compagnie sur ses réseaux sociaux.

Amoureux discret, le cadre du Barça et de l'équipe d'Espagne accepte aisément d'évoquer la mère de ses deux enfants, Milan (4 ans) et Sasha (2 ans) , avec qui il a célébré sa victoire en Coupe du Roi le 27 mai dernier à Madrid. Il le fait ce 30 mai dans les colonnes du Parisien alors qu'il se trouvait à Milan pour tourner une publicité qui ne doit rien au hasard. Il est l'ambassadeur de Costa Croisières, tout comme Shakira.

Sa relation avec la chanteuse colombienne de 40 ans a certes des inconvénients : "Avant, j'avais plus de liberté, moins de paparazzi qui me suivaient... La première année a été difficile, il a fallu s'adapter à cette nouvelle vie", reconnaît-il. Mais elle a aussi ses avantages. "Être à ses côtés multiplie ma célébrité", avoue-t-il. Malgré cette plus grande exposition, Gerard Piqué, 30 ans, n'arrive pas encore à la cheville de sa compagne, et il l'assume : "Ma femme est plus célèbre que moi !" Shakira comptabilise trois fois plus d'abonnés sur Twitter que son homme.

Mais si la chanteuse latine – qui vient de publier un nouvel album intitulé El Dorado et le clip Me Enamoré dans lequel Gerard Piqué apparaît – est plus populaire que son chéri, elle trompe beaucoup plus facilement les petits curieux. "Ma femme a une chance : elle est plus petite. Une perruque et des lunettes, elle arrive à passer incognito ! Moi, je suis plus grand et on me reconnaît tout le temps", lâche-t-il avec humour. C'est justement avec humour, décontraction et naturel que Shakira et Gerard Piqué vivent leur amour.