Geri Halliwell enceinte : L'ex Spice Girl révèle son ventre rond en plein sport

L'année démarre sur les chapeaux de roues pour Geri Halliwell. A 44 ans, la chanteuse anglaise prépare son retour sur scène avec deux des anciennes Spice Girls, Emma Bunton et Mel B, tout en attendant un heureux événement ! L'interprète de It's Raining Men est enceinte de son deuxième enfant, fruit de son mariage avec le patron d'écurie de Formule 1 Christian Horner. La jolie rousse, déjà maman d'une grande Bluebell Madonna (10 ans, née de sa brève idylle avec le journaliste Sacha Gervasi), veille à rester en forme pendant sa grossesse.

Après avoir longtemps souffert de troubles du comportement alimentaire, Geri a trouvé un moyen sain de rester svelte : le yoga ! Mercredi 4 janvier, elle a justement publié une photo d'elle en plein cours de "yoga prénatal", témoignant de sa souplesse et de son dévouement à la discipline. Impossible de passer à côté de son baby bump déjà bien rebondi, trois mois seulement après l'annonce de sa grossesse.

Heureuse en mariage et fière de sa petite famille recomposée, Geri Halliwell semble aujourd'hui plus épanouie que jamais. Son bébé, dont on ignore encore le sexe, sera la cerise sur le gâteau de cette nouvelle harmonie, après des années de souffrance.

"J'étais boulimique pendant toute ma vingtaine et, même après en avoir guéri, j'entretenais une relation difficile avec la nourriture. C'est pour ma fille que j'ai voulu être un bon exemple, alors j'ai essayé de trouver un nouvel équilibre. De préparer et cuisiner un gâteau plutôt que de m'en gaver, c'était un sacré exploit pour moi. C'est la magie de la cuisine, c'est comme écrire une chanson. C'est un correcteur d'humeur", a-t-elle confié au magazine Hello l'an passé.

Un plaisir sain et simple auquel elle s'est sans doute adonnée lors des récentes fêtes de Noël, qu'elle a passées en famille, à la campagne, comme en témoignent les photos publiées sur sa page Instagram.