Geri Halliwell : Plus vieille que ce qu'elle prétend ? Mel B balance !

Invitée de l'émission Loose Women, sur ITV, mardi 27 novembre 2018, la chanteuse anglaise Mel B s'est confiée sur la reformation - amputée de Victoria Beckham aka Posh Spice - des Spice Girls et elle a évoqué sa collègue Geri Halliwell.

Mel B a ainsi raconté une inattendue anecdote sur une supposée coquetterie de sa complice. En effet, selon elle, Geri mentirait sur son âge véritable. Alors que Ginger Spice prétend avoir 46 ans, ce ne serait pas le cas... "Le truc c'est que Geri a caché son âge pendant presque la totalité de sa participation aux Spice Girls [elle a quitté le groupe en 1998, ndlr] et quand j'y pense je ne sais toujours pas quel âge a Geri. Ce serait drôle... Je suis certaine qu'elle l'a peut-être caché dans le passé, enfin j'en suis pas sûre mais je ne pense pas que quiconque sache vraiment son âge. Vous pouvez toujours faire une recherche sur Google mais je pense qu'elle a probablement donné un faux âge. C'est le cas Geri ?", a déclaré Scary Spice.

Les Spice Girls, qui ont en ce moment toutes des anecdotes à raconter sur leurs folles années, font un véritable carton côté billetterie puisqu'elles ont rajouté des dates supplémentaires à leur tournée de l'an prochain. Elles se produiront ainsi le 24 mai à Dublin, 27 mai à Cardiff, les 29, 31 mai et 1er juin à Manchester, les 3 et 4 juin à Coventry, le 6 juin à Sunderland, le 8 juin à Édimbourg, le 10 juin à Bristol et les 13, 14 et 15 juin à Londres.

Thomas Montet