Geri Halliwell : Quand elle troque les Spice Girls au profit de sa fille...

Mercredi 24 octobre 2018, Geri Halliwell (dite Geri Horner depuis son mariage) était conviée pour animer une séquence de l'émission This Morning, en compagnie de sa fille Bluebell, aujourd'hui âgée de 12 ans. Le duo mère-fille a passé un bon moment et a fait fondre les téléspectateurs.

La chanteuse de 46 ans avait accepté d'animer un atelier de confection artisanale de bombes de savon pour le bain avec sa fille aînée, née de son ancienne relation avec le scénariste Sacha Gervasi. "J'avais l'habitude de faire des vidéos avec les Spice Girls. Maintenant, je fais des tutos maison avec ma fille !", a plaisanté Geri Halliwell, comme le rapporte le Mail Online. Quelques instants plus tôt, avant qu'on ne les retrouve sur le plateau prêtes confectionner les produits, avait été diffusée une vidéo de la mère et la fille en visite chez Lush. Ce n'est pas la première fois que Ginger Spice et Bluebell apparaissent dans l'émission puisqu'on avait déjà pu les voir en août dernier, pour un cours de cuisine.

Geri Halliwell, qui est aussi la maman de Monty, âgé de 1 an et né de son mariage avec actuel avec Christian Horner, directeur de l'équipe de Formule 1 Red Bull Racing, ne semble pas particulièrement nostalgique de la grande époque des Spice Girls, sa vie de maman étant bien remplie. Toutefois, après des retrouvailles inattendues il y a quelques mois, les rumeurs les plus folles ont circulé quant à la possibilité que les chanteuses se retrouvent sur scène. Pour l'heure, aucun projet concret n'a été officialisé...

Thomas Montet