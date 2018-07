Germain Louvet, jeune étoile : "J'ai mis plusieurs mois à me sentir légitime"

Directrice du ballet de l'Opéra national de Paris, l'ancienne étoile Aurélie Dupont vient de boucler sa première saison. Alors qu'un document interne révèle des cas de harcèlements et certains dysfonctionnements de l'institution, la directrice entend bien y remédier et poursuivre son travail. Le 1er juillet 2018, dans le Journal du dimanche, elle résumait son état d'esprit ainsi : "Cette compagnie est un nid de talents et j'ai énormément ambition pour eux. Mais il faut être patient. Quand je suis devenue étoile, je ne faisais pas non plus l'unanimité... Une carrière se juge sur la durée. J'ai nommé quatre étoiles depuis mon arrivée. Il faut leur laisser le temps de se développer et de nous surprendre." Germain Louvet, l'une de ses étoiles, surprend déjà...

À 25 ans seulement, le jeune danseur est allé vite, très vite. Il entre dans le corps de ballet dès sa majorité. Alors qu'il n'est encore que coryphée, 4e échelon dans la hiérarchie des danseurs, Germain Louvet se voit offrir son premier rôle par le directeur du ballet de l'époque, l'audacieux Benjamin Millepied. Comme le danseur le raconte dans le portrait que lui consacre Claire Chazal dans Paris Match, en kiosques le 28 juin, être le prince dans Casse-Noisette lui permet de travailler de très près avec Aurélie Dupont, encore étoile. Une chance immense : "Ce furent deux mois fondateurs, j'ai compris ce qu'être seul en scène signifiait. Aurélie m'a appris à être soliste, j'ai une très grande admiration pour elle en tant que danseuse et directrice. Les battements cardiaques, la bouche sèche, les crampes... Il faut les accepter : tirer partie d'un état de fébrilité et faire de ses peurs une force."

Première fois à La Scala

Après ce Casse-noisette, Germain Louvet – qui voulait être danseur dès l'âge de 4 ans ! – tient son nouveau grand rôle dans Roméo et Juliette puis il est de nouveau prince dans Le Lac des cygnes. Nous sommes le 28 décembre 2016 et il devient étoile à l'issue de cette représentation. Il a 23 ans à peine. Il venait d'être promu premier danseur lors du concours interne – un titre qu'il ne devait porter qu'à partir du 1er janvier 2017, mais Aurélie Dupont en aura décidé autrement.

Au moment de cette interview pour Paris Match, en mai 2018, le jeune Germain Louvet est à la Scala de Milan pour la première fois de sa carrière. On y célèbre, sur trois jours, l'anniversaire de naissance et de mort de l'immense Rudolph Noureev. Le défi est de taille : interpréter le difficile acte III de La Belle au bois dormant du danseur et chorégraphe russe en compagnie de la grande danseuse du Bolchoï Svetlana Zakharova. Face à une artiste qui connaît parfaitement le ballet de Noureev, le Français n'a pas le droit à l'erreur. Une épreuve comme il en surmontera d'autres : "J'ai mis plusieurs mois à me sentir légitime. À trouver une sorte de posture intérieure, plus solide. Et enfin je me suis dit : 'Personne ne pourra plus jamais m'empêcher de danser.' (...) Mais je sais que tout est à faire maintenant..."

