Gessica Notaro agressée à l'acide par son ex: L'ancienne Miss dans un état grave

La jolie Gessica Notaro est dans un état dramatique après l'agression de son ex-petit ami, Jorge Edson Tavares. Selon les informations du Daily Mail, l'homme de 29 ans a littéralement pété les plombs après que l'ancienne reine de beauté italienne a mis un terme à leur idylle en août dernier.

Cinq mois après leur rupture, cet ancien garde du corps est accusé d'avoir attaqué à l'acide son ex-compagne ! Ne supportant pas leur séparation, il l'aurait harcelée avant de lui jeter de l'acide au visage. La bombe de 28 ans risque de perdre la vue et devra avoir recours à la chirurgie esthétique pour reconstruire son visage, ravagé par l'attaque.

Selon les informations du journal La Stampa, ses yeux ont aussi été gravement brûlés. Elle est actuellement soignée à l'hôpital Cesena, mais les médecins craignent qu'elle ne puisse jamais retrouver la vue. Ses jambes ainsi que ses hanches ont aussi été atteintes lors de son agression, survenue à l'extérieur de son domicile.

Le suspect, originaire du Cap-Vert, a été placé en garde à vue mais se défend d'avoir commis une telle atrocité. Accusé de harcèlement depuis l'année dernière, il avait interdiction formelle de l'approcher, elle ainsi que son domicile. Sacrée miss Emilie-Romagne (une région d'Italie) en 2007, Gessica travaille depuis trois ans à l'aquarium de Rimini, où elle a rencontré son ex-compagnon.

Dresseuse d'animaux marins, la brunette, qui a participé à l'élection de Miss Italie en 2007, travaillait aussi à la télévision en tant qu'animatrice, chanteuse et danseuse. "Elle était toujours souriante et très optimiste. Sa mère est dévastée par cette histoire", a confié l'un de ses amis au journal La Republica. Alors que sa vie et sa carrière risquent d'être détruites par cette agression sordide, plusieurs internautes ont affiché leur soutien à Gessica sur les réseaux sociaux, implorant que cessent les violences faites aux femmes.

Coline Chavaroche