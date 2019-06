Ghislaine Arabian et Virginie Hocq : cocktails, pâtés et grosse soirée !

Voilà un week-end placé sous le signe de la culture et de la gourmandise ! Du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin 2019, de nombreuses personnalités ont participé à la 2e édition du week-end du Cercle des Périgourmands. Il faut dire que le programme était alléchant.

Le 21 juin, premier jour de l'été, les invités se sont rendus à Montignac (Dordogne) pour profiter d'un cocktail déjeunatoire chez Christophe Teyssier, Médaille d'argent au Salon de l'agriculture avec son foie gras mi-cuit, et participer à un atelier culinaire avec préparation de pâtés de foie gras de canard du Périgord. Après avoir mis la main à la pâte et goûté quelques préparations, place ensuite, le samedi 22 juin, à une visite insolite de Bergerac avec promenade en gabarre au fil de la Dordogne. Les convives ont pu se rafraîchir à bord avec un cocktail déjeunatoire préparé par Damien Fagette, chef étoilé qui officie à La Tour des Vents à Monbazillac. Au château de Monbazillac justement, ils ont pu ensuite déguster un apéritif et visiter les lieux avant de dîner dans la cour d'honneur. Le lendemain, place à la visite du château de Montaigne, où ils ont pique-niqué dans les jardins.

Alors, qui a eu la chance de profiter de ce merveilleux programme ? Des fins gourmets comme la cuisinière Danièle Mazet-Delpeuch, Ghislaine Arabian (deux étoiles au Guide Michelin en 1995 et ex-jurée de Top Chef) et Philippe Mesuron (ancien candidat à Masterchef en 2010 et auteur du livre Le Foie gras dans tous ses états). Il y avait aussi de grands gourmands comme Virginie Hocq, Bernard Le Coq, Zinedine Soualem, venu avec sa compagne Caroline Faindt, Marie Mamgioglou – journaliste et chroniqueuse à Télématin (France 2) - et le journaliste Pierre Bonte.

Lors de ce week-end, l'ambiance était au rendez-vous, notamment grâce à Marie Mamgioglou, qui n'a pas hésité à mettre le feu dans les jardin du château de Monbazillac. Entre deux pas de danse, elle a notamment, et peut-être involontairement, mis une main aux fesses de Ghislaine Arabian !