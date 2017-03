Giacinta (Top Chef 2017) favorisée ? Twitter s'indigne !

Giacinta a une fois de plus échappé à l'élimination dans Top Chef 2017, pour le plus grand malheur des téléspectateurs de M6.

Depuis le début de la compétition, la candidate d'origine italienne n'échappe pas à l'épreuve de la dernière chance. Néanmoins, elle a toujours réussi à être sauvée par les chefs Philippe Etchebest, Hélène Darroze, Michel Sarran et Jean-François Piège. Mais cette fois était celle de trop pour le public.

Cette semaine, le défi pour Giacinta, Jérémie et Jean-François était de sublimer la mozzarella dans un plat gastronomique, sans utiliser de tomate. La jeune femme a ainsi proposé une "mousse de burrata fumée, toast de mozzarella panée frit, gaspacho de concombre". Un plat qui n'a pas séduit au niveau de son visuel mais plutôt de sa fraîcheur. Les jurés ont donc préféré la sauver face à Jean-François et sa "mozzarella soufflée, fruits rouges, gaspacho de salade, noisettes torréfiées". Un scandale pour les internautes.

Nombreux sont donc ceux à avoir accusé les chefs de favoriser Giacinta, alors que les plats sont on le rappelle dégustés à l'aveugle. "Giacinta n'est pas au niveau depuis quelques semaines mais elle est toujours là. Dégoûtée pour Jean-François. Manquerait plus qu'elle soit en finale !", "Giacinta sur ma vie, ses parents ont payé l'émission. C'est chaud là put**n", "Donc je résume : pas au niveau technique, toujours en dernière chance, aucune épreuve gagnée, aucun coup de coeur, toujours là", "Non mais dites-moi que c'est une blague la Giacinta ?? Tout ça pour que chaque chef garde une personne dans son équipe", a-t-on notamment pu lire.

Twitter, un univers impitoyable !