Gianni Versace séropositif ? La colère de Donatella contre American Crime Story

Le 17 janvier 2018, la chaîne américaine Fox lance la mini-série The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Après le carton public et critique du premier volet consacré à l'affaire O. J. Simpson, la série produite par Ryan Murphy et Brad Falchuk (fiancé de Gwyneth Paltrow) s'intéresse donc au meurtre de Gianni Versace, il y a vingt ans à Miami. Dans un communiqué de presse, la famille Versace s'est désolidarisée du projet. Dans une interview à La Republica, Donatella, la soeur du couturier qui a pris la tête de l'empire, ne cache pas sa colère notamment autour de la question du statut sérologique de Gianni, une preuve selon elle du peu de sérieux du scénario.

Dans son communiqué de presse, les Versace se sont montrés très clairs à propos de leur implication dans le projet : "La famille Versace n'a ni autorisé ni participé à la réalisation de The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story qui doit être uniquement considérée comme fiction." En cause, le livre qui a servi de base aux scénaristes.

Pour cette série, les producteurs se sont penchés sur le livre de Maureen Orth pour qui Gianni Versace était séropositif – cette donnée est intégrée au scénario. "Maureen Orth n'a jamais reçu d'information de la part de la famille Versace" et "dans un souci de de créer une histoire sensationnelle, elle reprend des rumeurs contradictoires", affirme la famille Versace dans son communiqué. Dans La Republica, Donatella ne cache pas sa colère, conteste cette affirmation mais pas "parce que ce serait quelque chose de honteux étant donné que Gianni fut l'un des premiers à s'occuper de ce problème avec moi, à organiser des événements de bienfaisance et à faire des dons personnels".

Commérages et spéculations

Donatella y voit la preuve du manque de sérieux du livre de Maureen Orth qui ne serait que "commérages et spéculations". La créatrice se dit "stupéfaite qu'après tant d'années, on manque encore de respect à une personne qui n'est plus, qu'on veuille créer le scandale autour de quelqu'un qui ne peut plus se défendre." Donatella Versace a cependant tenu des propos fort bienveillants envers Penélope Cruz qui interprète son rôle dans la série : "Une excellente actrice, une personne merveilleuse et une amie sincère." Pour autant, la créatrice de 62 ans affirme qu'elle ne regardera pas la série. Outre la star espagnole, les téléspectateurs retrouveront Edgar Ramírez dans le rôle de Gianni et Ricky Martin dans celui de son compagnon Antonio D'Amico. L'assassin de Versace est incarné quant à lui par Darren Chris. Selon le site PageSix.com, le personnage d'Allegra Versace, fille de Donatella et héritière de la moitié de la fortune de son oncle, n'apparaîtra dans la série à la demande de sa mère.

La série sera prochainement diffusée par Canal+.