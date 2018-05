Gigi et Bella Hadid : Déchaînées avec Rihanna et Amal Clooney après le Met Gala

La soirée mode la plus prisée de l'année a eu lieu lundi 7 mai ! Le Met Gala 2018 a fait vibrer New York et tenu toutes ses promesses. Kendall Jenner et les soeurs Hadid ont prolongé leur folle soirée en boîte de nuit avec Rihanna et Amal Clooney...

C'est à l'Up & Down que les invités du Met Gala 2018 se sont réunis. Rihanna, coprésidente du vernissage de l'exposition Corps célestes : Mode et imagerie catholique, était l'organisatrice de cette soirée très prisée. Elle a troqué sa tenue de papesse Maison Margiela pour un ensemble Nina Ricci, collection automne-hiver 2018, et a été rejoint par l'autre coprésidente du Met Gala 2018, Amal Clooney, et de nombreuses célébrités.

Pami ces stars, figuraient une Kendall Jenner ultrasexy en robe Off-White™ (la même marque créatrice de son look angélique au Met Gala), les soeurs Gigi et Bella Hadid, Paris Jackson, Jennifer Lopez et son compagnon Alex Rodriguez, ainsi que les héros de Black Panther, Chadwick Boseman et Michael B. Jordan.

Tous ont dansé sur les morceaux des DJ sets et ceux interprétés par les rappeurs Jaden Smith et Wiz Khalifa.