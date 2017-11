Gigi et Bella Hadid : Duo irrésistible devant la jeune maman Serena Williams

2017 touche à sa fin, et l'heure de dresser le bilan approche ! Le magazine Glamour a présenté le sien lundi soir, lors d'une cérémonie de récompenses consacrée aux femmes. Les soeurs Gigi et Bella Hadid et la jeune maman Serena Williams y ont fait sensation...

Lundi 13 novembre, de nombreuses célébrités se sont réunies au Kings Theatre à Brooklyn, pour une nouvelle édition des Glamour Women of the Year Awards. Parmi ces stars figuraient les soeurs Hadid, chaperonnées par leur maman Yolanda. Respectivement vêtues d'une robe haute couture Zuhair Murad et d'un costume blanc et d'un bustier argenté Cristina Ottaviano, Gigi et Bella Hadid ont provoqué un élan de ferveur à leur arrivée sur le tapis rouge de l'événement.

Le photocall a vu défiler d'autres prestigieux convives, à l'image de Serena Williams. La tenniswoman de 36 ans et jeune maman d'Alexis Jr a réalisé, lundi soir, sa première sortie mondaine post-accouchement. Vêtue d'une robe noire aux broderies dorées Versace, Serena s'est mesurée aux top models Iman Bowie, Ashley Graham, Natasha Poly, Sara Sampaio et Shanina Shaik, ainsi qu'à la fille de Christie Brinkley, le mannequin de 19 ans, Sailor Brikley Cook.

Drew Barrymore, Sofia Coppola, Laverne Cox (Orange is the New Black), une Nicole Kidman tout juste rentrée de Paris accompagnée de son mari Keith Urban, Tracee Ellis Ross et Zendaya complétaient la liste d'invités des Glamour Women of the Year Awards.

Au total, le magazine a décerné 14 récompenses. Rendez-vous sur le site de Glamour pour découvrir les noms des heureuses lauréates.