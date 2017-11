Gigi Gorgeous : La star trans et sa petite amie milliardaire sont mamans

Gigi Gorgeous s'était faite connaître en 2008 sur sa chaîne YouTube et avait ému ses fans en annonçant sa transition en décembre 2013. Il y a trois ans, elle avait finalement subi une chirurgie de réattribution sexuelle et avait légalement changé son nom pour devenir Gigi Loren Lazzarato.

En couple depuis un an et demi avec Nats Getty, héritière milliardaire de la compagnie pétrolière Getty Oil et de l'agence de photographies Getty Images, Gigi Gorgeous (qui avait été injustement détenue à Dubaï en août 2016 après avoir été victime de transphobie) a récemment annoncé dans une vidéo publiée sur son compte Youtube qu'elle souhaitait avoir "trois enfants" avec sa chérie, avec laquelle elle songe de plus en plus à se marier. Sans aucun doute, la prochaine étape de leur histoire.