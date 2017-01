Gigi Hadid et Zayn Malik : Couple irrésistible pour fêter 2017

Gigi Hadid a vécu une année 2016 mémorable ! Un des mannequins les plus plébiscités de l'industrie de la mode, heureuse en amour, elle attaque 2017 avec le sourire. La preuve en image signée de son petit ami et fan n°1, Zayn Malik...

Un profil Instagram en noir et blanc, des photos sans légende : contrairement à sa chérie, Zayn Malik n'est pas très actif ni expressif sur les réseaux sociaux. Il n'hésite pas en revanche à y publier des images de Gigi, qui lui la vole la vedette sur sa dernière publication.

Le chanteur de 23 ans et ex-membre du groupe One Direction y a posté ce mardi 3 janvier un selfie du couple. Le cliché est en passe d'atteindre les 2 millions de like.