Gigi Hadid et Zayn Malik : La rupture après deux ans d'amour ?

L'information sort tout droit du tabloïd The Sun mais doit être prise avec des pincettes, aucune officialisation n'ayant été faite. Selon nos confrères anglais qui lâchent la bombe ce mardi 13 mars 2018, Gigi Hadid et Zayn Malik ont rompu après un peu plus de deux ans d'amour. Le mannequin de 22 ans et le chanteur de 25 ans, qui se fréquentaient depuis novembre 2015, auraient décidé de se séparer d'un commun accord en raison de leurs agendas surchargés.

Ils ont grandi chacun de leur côté

"Malheureusement, Zayn et Gigi ont rompu. Ils ne sont plus en couple mais restent de proches et se soutiennent mutuellement. La vérité est qu'ils ont grandi chacun de leur côté après avoir passé un bout de temps ensemble. Ils ont des horaires de travail complètement fous qui mettraient n'importe quelle relation à rude épreuve. C'est clairement fini entre eux pour le moment, mais il n'y a pas d'amertume et ils se respectent énormément. C'est une décision qu'ils ont prise ensemble, ils n'excluent pas de se retrouver un jour, mais ce n'est pour l'instant pas ce à quoi ils pensent", lâche un informateur.

La dernière fois que le couple avait été vu ensemble remonte au mois de janvier dernier pour l'anniversaire de l'ex-membre du groupe One Direction. Zayn Malik et Gigi Hadid avaient été photographiés à la sortie de l'appartement de la jolie blonde, en route pour célébrer cette date importante. En juillet 2017, les tourtereaux (qui avaient collaboré ensemble la même année pour la marque Versace) étaient apparus plus amoureux que jamais pour un shooting exceptionnel réalisé par Vogue.