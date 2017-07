Gigi Hadid et Zayn Malik : Le couple pose en couverture de Vogue

Gigi Hadid et Zayn Malik forment un des couples les plus influents de la planète Mode ! Un statut qu'ils consolident en figurant sur leur première couverture de magazine à deux, et pas des moindres : le top model et son petit ami chanteur posent pour le prestigieux Vogue...

Vogue a dévoilé la couverture de son nouveau numéro ! Gigi Hadid et Zayn Malik se la partagent et posent côte-à-côte en pleine nature, entièrement habillés en Gucci. La jolie blonde de 22 ans et son chéri ont été photographiés par un autre couple, composé d'Inez van Lamsweerde et Vinoodh Matadin (également connu sous le nom d'Inez et Vinoodh).

Gigi et Zayn sont rejoints, dans l'édito illustrant leur cover story, par le mannequin et petit frère de Gigi Anwar Hadid.