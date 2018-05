Gigi Hadid et Zayn Malik ont remis le couvert, un mois après leur rupture !

Le 13 mars 2018, Gigi Hadid et Zayn Malik avaient choqué leurs fans en annonçant solennellement leur rupture après deux ans d'amour. "Je suis à jamais reconnaissante pour l'amour, le temps et les leçons de vie que Z et moi avons partagés. Je lui souhaite le meilleur et je continuerai à le soutenir comme un ami pour lequel j'ai énormément de respect et d'amour", avait écrit le mannequin de 23 ans sur les réseaux sociaux. "Gigi et moi avons vécu une relation incroyablement importante, aimante et amusante, et j'ai énormément de respect et d'adoration pour Gigi en tant que femme et amie", avait ajouté le chanteur de 25 ans.

Six semaines plus tard, les tourtereaux ont visiblement fait marche arrière. Dimanche 29 avril 2018, c'est dans les rues de New York et très à l'aise l'un avec l'autre en public que le couple est apparu câlin, échangeant des baisers qui en disaient long. Des photos capturées par les paparazzi ont été diffusées sur TMZ et le Daily Mail.