Gigi Hadid : Gros bouquet et selfie romantique pour la chérie de Zayn Malik

Pour Gigi Hadid et Zayn Malik c'est la Saint-Valentin "tous les jours". Les deux amoureux, qui se fréquentent depuis un peu plus d'un an maintenant, sont inséparables. Mais l'ancien One Direction n'aurait raté le coup pour rien au monde et a tenu à marquer ce jour particulier en envoyant un splendide bouquet de roses rouges à sa chérie, actuellement à New York dans le cadre de la Fashion Week.

La bombe de 21 ans a publié sur son compte Snapchat une jolie photo d'elle, posant à côté des fleurs. Vêtue d'un T-shirt siglé du nom de son amoureux, Zayn, la star des podiums n'a laissé aucun doute quant à la nature des sentiments qu'elle entretient à son égard. Dans la foulée, elle a publié un joli selfie de couple sur sa page Instagram, assortie d'une légende équivoque, "Tous les jours", assortie d'un émoticone en forme de coeur.

Loin des yeux mais près du coeur, la soeur de Bella Hadid est très éprise du beau gosse de 23 ans. Depuis peu, elle ne manque jamais une occasion d'évoquer celui qui fait battre son coeur, que ce soit lors de ses entretiens pour des magazines ou lors d'interviews télévisées. Invitée sur le plateau de l'émission d'Ellen DeGeneres, pas plus tard que la semaine dernière, la jolie blonde a révélé avoir longtemps couru après le beau brun.

"On s'est rencontré à l'anniversaire d'un ami il y a plusieurs années", a-t-elle commencé en précisant qu'elle avait tout fait pour le revoir après qu'il s'est séparé de son ex-fiancée Perrie Edwards. "Il était à New York et il était censé venir au défilé Victoria's Secret, mais finalement... il n'est pas venu ! J'ai décidé de prendre cela à la légère et me disant que je le verrais après, pendant l'after-party du show, mais il n'était pas là non plus ! Mais finalement, un peu plus tard dans la même semaine, on a fini par avoir notre premier rencard. On a fait comme si de rien n'était pendant dix minutes puis finalement je lui ai dit qu'il était trop mignon. Ça a matché vraiment très, très rapidement entre nous", a-t-elle déclaré.

On comprend mieux qu'elle soit prête à tout pour le garder !