Gigi Hadid, ravissante égérie Messika et Thylane Blondeau, babydoll chic

À l'occasion de la Fashion Week, et en marge du dixième anniversaire de sa collection iconique Move, Messika organisait mercredi 27 septembre une grande soirée au Salomon de Rothschild, hôtel particulier situé dans le 8e arrondissement de la capitale. Cet événement était d'autant plus exceptionnel qu'il célébrait également la collaboration de la prestigieuse maison de bijoux avec le mannequin américain Gigi Hadid.

Renversante dans une longue robe blanche décolletée, la bombe de 22 ans a retrouvé sur place la joaillère Valérie Messika et le père de cette dernière, le célèbre diamantaire André Messika. Réuni devant les caméras, le trio a pris la pose avant de trinquer à son partenariat. Baptisée Move Addiction, la collection est composée de bagues, de boucles d'oreilles, de colliers et de bracelets couture qui reprennent les codes traditionnels de Messika mêlés à une touche rock insufflée par la chérie de Zayn Malik. Comme avec Tommy Hilfiger en 2016, Gigi Hadid est donc cocréatrice et égérie de ce brillant projet avec Messika.

Lors de cette soirée d'inauguration, la pétillante blonde a croisé de nombreuses consoeurs de la mode, comme Barbara Palvin mais aussi Thylane Blondeau, beauté chic qui a d'ailleurs défilé à Londres la semaine dernière pour la présentation de la collection capsule de Tommy Hilfiger et Gigi Hadid.

Cindy Bruna, Constance Jablonski ou encore Natalia Vodianova, accompagnée de son époux Antoine Arnault (père de ses deux derniers enfants, Maxim, 3 ans, et Roman, 1 an), étaient aussi présents pour fêter cette collaboration de prestige.