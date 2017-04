Gigi Hadid : Une ravissante égérie, chaussée pour l'été !

"Du nouveau pour bientôt !!", a récemment promis Gigi Hadid à ses plus de 33 millions de followers sur Instagram. La bombe de tout juste 22 ans a tenu promesse en apparaissant sur la nouvelle campagne publicitaire de Stuart Weitzman. Elle pose sur une série de photos en noir et blanc prises par Mario Testino, sur lesquelles elle porte les modèles de la collection printemps-été 2017 de l'enseigne américaine.

Après Kate Moss et Gisele Bündchen, Stuart Weitzman a fait de Jelena (le vrai prénom de Gigi Hadid) son égérie idéale. La grande soeur d'Isabella (le vrai prénom de Bella Hadid) est aujourd'hui un des visages les plus sollicités de l'industrie de la mode et consolide à chaque publication de campagne publicitaire son statut de top model.

Gigi forme également avec son petit ami, le chanteur Zayn Malik, un des couples les plus influents de la fashionsphère. Ce dernier n'a pas manqué de lui souhaiter, dimanche 23 avril, un joyeux anniversaire.