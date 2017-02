Gigi Hadid victime d'un coup de blues : son chéri Zayn Malik lui manque

"Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé !", a un jour écrit Lamartine. Gigi Hadid en fait l'amère expérience : seule à New York, loin de son chéri Zayn Malik et de leur adorable bouledogue français, le top model de 21 ans a été victime d'un coup de blues.

Ce mardi 31 janvier, Gigi Hadid a eu une pensée pour Zayn et leur craquant compagnon. La jeune femme a publié sur Twitter un selfie de son petit ami chanteur – sur lequel apparaît le bouledogue –, qu'elle a ainsi légendé : "Mes anges me manquent :)".