Gil Alma, dix ans de mariage avec Aminata : sa tendre publication

Pour rappel, Gil Alma et son épouse sont les heureux parents de Charlie et Sacha, âgés de 7 et 10 ans. Des enfants que le couple n'hésite pas à dévoiler en photo sur les réseaux sociaux. En mars 2017, le comédien faisait de rares confidences sur eux. "Parfois, ils peuvent nous énerver, comme tous les gamins, mais ils sont en bonne santé et c'est l'essentiel !", a-t-il confié.

Souvent en déplacement à cause de son travail, Gil Alma a expliqué comment sa chère et tendre et lui s'organisaient pour que cela ne perturbe pas le quotidien des enfants : "Je m'organise. Enfin, ON s'organise avec ma femme, Aminata, qui est elle-même hôtesse de l'air. Mais j'ai une super nounou qui n'est autre que... ma maman !"