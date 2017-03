Gil Alma, papa poule : "Mes fils peuvent parfois m'énerver !"

En tant que parrain de l'association ELA depuis quatre ans, Gil Alma (37 ans) sait la chance qu'il a d'avoir des enfants en bonne santé. Interrogé par nos confrères de France Dimanche, le comédien de Nos chers voisins (TF1) a justement accepté de parler de sa vie de famille...

"J'ai deux petits mecs de 5 ans et 8 ans, Charlie et Sacha. Parfois, ils peuvent nous énerver, comme tous les gamins, mais ils sont en bonne santé et c'est l'essentiel !", a tout d'abord lâché le beau brun. Et de poursuivre, fort de son expérience au sein de l'association qui lutte contre les leucodystrophies aux côtés de parents et de jeunes patients : "Quand on voit tous ces enfants lourdement handicapés, on se dit que l'on a une chance incroyable d'avoir des enfants... simplement chiants ! Je rigole, bien sûr ! (...) À mon petit niveau, j'invite les familles touchées à mes spectacles. Ils savent qu'ils peuvent venir quand ils le souhaitent. J'essaie de les faire marrer, de parler d'autres choses..."

Très occupé entre la tournée de son one-man show intitulé La vie est belle, ses tournages pour Nos chers voisins et ses autres projets devant la caméra (il a tourné un épisode d'Alice Nevers récemment), Gil Alma met un point d'honneur à profiter de ses enfants et de sa compagne lorsqu'il a du temps libre. "Je m'organise. Enfin, ON s'organise avec ma femme, Aminata, qui est elle-même hôtesse de l'air. Mais j'ai une super nounou qui n'est autre que... ma maman !", a-t-il confié.

Une interview à retrouver en intégralité dans France Dimanche, actuellement en kiosques.