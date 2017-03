Gilbert Montagné, devenu aveugle bébé : "Ce n'est pas un accident"

Son naturel et sa bonne humeur permanente ont fait de lui un incontournable de la chanson française, au point qu'on en oublierait presque son handicap. Cachés derrière des lunettes, ses yeux aveugles sont de véritables rayons de soleil.

Artiste lumineux, Gilbert Montagné évoque son enfance avec nostalgie et tendresse ce 1er mars pour Gala. L'interprète d'On va s'aimer n'a pas peur de rappeler comment il a perdu la vie alors qu'il n'était qu'un bébé. Né "sur la table de la cuisine" alors que sa maman n'était enceinte que de cinq mois et demi, Gilbert Montagné s'est battu pour rester en vie. En 1951, les soins prodigués aux grands prématurés étaient bien moins maîtrisés qu'aujourd'hui. "Je suis resté en couveuse pendant trois mois et demi. Les médecins pensaient que j'allais m'éteindre comme une petite bougie. (...) Mais le surdosage en oxygène auquel j'ai été soumis a brûlé mes nerfs optiques. Ce n'est pas accident. C'était prévu que je ne voie pas", rappelle-t-il, comme il l'avait déjà fait avec beaucoup d'émotion dans l'émission Les Orages de la vie sur W9 en août 2016.

Malgré son handicap, Gilbert Montagné a vécu une enfance heureuse dans le petit appartement familial de la rue des Pyrénées, dans le 20e arrondissement de Paris, avec sa grande soeur Jeanine, "quinze ans de plus que moi", son frère Michel "aujourd'hui décédé", et Claudine "qui vit en Floride depuis trente ans." "Mes parents ne m'ont jamais surprotégé et mes soeurs et mon frère ne m'ont jamais mis à l'écart", confie-t-il.

Le chanteur de 65 ans se souvient des regards pesants sur lui, contre lesquels sa maman se rebellait : "Elle leur disait : 'Vous voulez sa photo ?' Aujourd'hui, c'est moi qui distribue mes photos. Drôle de retour des choses." Les années défilant, Gilbert Montagné a grandi comme n'importe quel enfant à quelques exceptions près. "À 7 ans, j'allais au ciné et, à 8 ans, un commerçant me laissait tenir la caisse. À l'école, l'une des premières choses que l'on nous apprenait, c'était de ne pas faire la manche, comme si c'était le seul destin possible pour les déficients visuels", raconte-il.

C'est au cours d'un voyage en Angleterre que Gilbert Montagné découvre les filles, dont il est séparé en France à cause d'une scolarité très cloisonnée. "Je laissais s'exprimer mon envie de plaire, de découvrir, de transgresser les interdits. Je faisais un tabac en leur chantant She Loves You, des Beatles", se souvient-il à propos de ce voyage qui l'a tout particulièrement marqué. C'est aujourd'hui avec sa femme Nikole – qu'il a épousée en 1999 – qu'il vit des jours heureux.

