Gilbert Rozon tout sourire à Paris face à Valérie Karsenti et Frédéric Bouraly

Véritable succès, le spectacle de Nadia Roz a donc franchi un nouveau palier de représentations. Pour la 300e, l'humoriste de 39 ans avait mis les petits plats dans les grands. Pour sa soirée, "il y aura ses amis, son spectacle, une communion de belles énergies... bien à elle, ses personnages, Kimberley et son SNMLRCPPAM (Syndicat National des Meufs Légèrement Remontées Contre le Putain de Patriarcat à Moustache)", annonçait le site du théâtre.

Sur le photocall, on a aussi pu voir que des personnalités avaient fait le déplacement. En séjour à Paris, le producteur et ancien juge de La France a un incroyable talent Gilbert Rozon, a pris la pose décontracté et tout sourire. L'homme de spectacles, qui a passé beaucoup de temps sur ses terres natales du Québec en raison de très graves accusations relevant de l'agression sexuelle, faisait une première réapparition publique de notre côté de l'Atlantique depuis qu'il est tombé en disgrâce.

Il fallait aussi compter sur la participation de Ménélik, Isabelle Roche, Christelle Chollet, Frédéric Bouraly et Valérie Karsenti de Scènes de ménages, Bruno Gaccio et sa compagne Anne-Laure Gruet ou encore Olivier Baroux et sa femme Coralie... Pour cette 300e, l'humoriste avait aussi convié autour d'elle Claudia Tagbo, Elie Semoun Marine Baousson, Christine Verrou, Sophie-Marie Larouy.

Avec plus de 100 000 spectateurs, Nadia Roz peut se réjouir de faire salle comble. Pour ses dernières dates parisiennes, elle a préparé une version entièrement remasterisée et recolorisée de son spectacle dans lequel elle incarne une foule de personnages. La jeune femme, également vue dans Peplum, Commissariat Central mais aussi Working Girls, est prochainement attendue au cinéma.