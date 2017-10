Gilbert Rozon : Une victime supposée l'accuse de viol, les témoignages pleuvent

Gilbert Rozon, producteur de spectacles et fondateur du festival Juste pour rire, est actuellement visé par une enquête criminelle au Québec après la plainte d'une femme pour agression sexuelle. Alors qu'il a démissionné de tous ses mandats et que M6 vient de déprogrammer la nouvelle saison de La France a un incroyable talent, les témoignages contre lui sont accablants...

Il a même détaché le foulard qu'il avait au cou

Auprès du journal québécois Le Devoir, neuf femmes ont décidé de s'exprimer pour raconter ce qu'elles reprochent à Gilbert Rozon. Parmi elles, Marlène Bolduc, qui relate avoir été harcelée sexuellement lorsqu'elle travaillait au festival Juste pour rire en juillet 2016. "Je travaillais pour l'organisme Vélopousse en tant qu'animatrice-cycliste. Le hasard a voulu que Gilbert et deux autres personnes viennent dans mon Vélopousse. Gilbert Rozon, il était content du choix, parce qu'il avait une belle vue sur un 'beau dos cambré'. J'ai figé et j'ai eu un petit rire niaiseux. À un moment, il a même détaché le foulard qu'il avait au cou et me fouettait comme pour me dire d'aller plus vite. J'ai tout de suite raconté à mes autres collègues ce qui était arrivé", a-t-elle raconté.

Je savais que c'était un viol

Un autre témoignage est encore plus perturbant : celui de la réalisatrice Lyne Charlebois. Celle-ci dit avoir rencontré Gilbert Rozon quand elle était alors seulement photographe et était dans la vingtaine. Intéressé pour une collaboration, il aurait dîné chez elle (et son conjoint) avant de finir la soirée en tête à tête pour parler travail. Elle raconte qu'ils devaient aller dans un bar mais qu'il avait prétexté vouloir changer de chemise, ils étaient alors passés par chez lui. "Il a fumé un joint, je pense que j'en ai pris un peu. Il devait être comme 19h30, on n'avait pas bu de vin, on n'était pas du tout intoxiqués et, écoutez, la première chose que j'ai sue, c'est qu'on était dans sa chambre, il était sur moi et j'ai fait la planche. Dans ma tête, le gars que je venais de rencontrer était en train de me pénétrer. (...) Je n'ai jamais pensé à dénoncer ou à porter plainte. Dans ma tête, je savais que c'était un viol, mais je me demandais si j'avais fait quelque chose de pas correct. Je me trouvais vraiment niaiseuse", dit-elle.

Parmi les autres femmes qui témoignent, il y a l'animatrice Pénélope McQuade, la comédienne Salomé Corbo, les documentalistes Sophie Moreau et Anne-Marie Charrette, l'entrepreneur Geneviève Allard, ainsi que deux autres femmes.

Gilbert Rozon avait déjà plaidé coupable dans une affaire d'agression sexuelle en novembre 1998, survenue en plein dans le 15e anniversaire du Festival Juste pour rire, au mManoir Rouville-Campbell, à Mont-Saint-Hilaire (Québec).

Thomas Montet