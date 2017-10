Gilbert Rozon visé par une enquête: La France a un incroyable talent déprogrammé

Ce jeudi 19 octobre 2017, le site de Radio Canada révèle que Gilbert Rozon, producteur québécois et juré de La France a un incroyable talent (M6), est visé par une enquête criminelle pour une affaire d'agression sexuelle survenue à Paris, en 1994. De son côté, le journal québécois Le Devoir précise que pas moins de neuf femmes racontent avoir été harcelées ou agressées par Gilbert Rozon sur une période de trente ans. En pleine tempête, et alors que La France a un incroyable talent devait être diffusée le 26 octobre 2017, M6 prend une décision radicale.

Via un communiqué, la chaîne annonce que l'émission est suspendue. "Attentive au respect des valeurs fondamentales dans ses programmes", et bien qu'elle ne "préjuge pas de la véracité" des informations citées plus haut, M6 s'est concertée avec FremantleMedia France, qui produit le programme, afin de décider de cette déprogrammation.

L'émission sera remplacée par Recherche appartement ou maison le jeudi 26 octobre, et Cauchemar en cuisine les jeudis 2 et 9 novembre.

Une décision certainement compliquée pour M6 puisque, comme l'a révélé sur Twitter Julien Bellver, chroniqueur de Quotidien (TMC), les castings ont déjà été tournés et les images des demi-finales devaient être tournées la semaine prochaine. D'autant plus que, comme l'indiquent nos confrères du Parisien, les émissions déjà tournées représentent "une facture d'environ 2,5 millions d'euros".

Pour information, plus tôt dans la journée, Gilbert Rozon a annoncé via sa page Facebook qu'il quittait ses fonctions de président du Groupe Juste pour rire, de commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal, ainsi que de vice-président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.