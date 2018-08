Gilles Bénichou : Fin de cavale pour celui qui a fait tomber Michel Neyret

Après deux ans de cavale, la police marocaine aurait finalement arrêté Gilles Bénichou, le 16 août 2018 à Marrakech, révèlent nos confrères de Paris Match. L'homme aperçu dans les films Braquo et Les Lyonnais d'Olivier Marchal avait été condamné pour avoir corrompu Michel Neyret en mai 2016.

Faisant l'objet d'un mandat de recherche international émis par les autorités françaises et Interpol, l'homme à la double nationalité marocaine et israélienne se cachait au Maroc depuis plusieurs mois. Il aurait été retrouvé par les autorités marocaines en faisant une demande de visa pour les Etats-Unis avec son passeport biométrique. Dès le lendemain, Gilles Bénichou aurait accepté d'être extradé vers la France plutôt que de purger les cinq ans de prison au Maroc que préconisait sa condamnation.

L'affaire "Neyret"

Pour rappel des faits, Gilles Bénichou est le personnage clef de l'affaire Neyret ayant fait grand bruit en 2011. L'escroc lyonnais était en effet l'indicateur de Michel Neyret, commissaire émérite décoré de la Légion d'honneur. Placé sur écoute lors d'une enquête sur un trafic de drogue international en 2010, celui qui se vantait d'une brève carrière d'acteur s'était montré bavard en racontant à quel point il avait de l'influence sur une personne haut placée dans la police qui "ne pouvait rien lui refuser". Michel Neyret aurait en effet profité de nombreux cadeaux et de voyages au Maroc ou en Corse, en échange d'informations confidentielles.

Interpellé avec sa femme en septembre 2011 pour corruption et association de malfaiteurs, entre autres, le commissaire déchu avait finalement été condamné à deux ans et demi de prison. Son "ami" ne s'étant pas présenté au tribunal correctionnel de Paris, après avoir pris la fuite pour Israël sans même prévenir ses avocats, avait quant à lui écopé de cinq ans de prison par défaut et 100 000 euros d'amende.