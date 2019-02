Gilles Lellouche et Alizée, Clovis Cornillac et Lilou : Duos amoureux aux César

Nombre de comédiens ont foulé le tapis rouge des César 2019 en compagnie de leur moitié ce 22 février 2019. Non loin de Lily-Rose Depp, Virginie Efira et Diane Kruger, plusieurs couples stars du cinéma français se sont illustrés en robe de soirée et smoking lors de leur arrivée à la salle Pleyel.

Avec pas moins de dix nominations pour son film Le Grand Bain, Gilles Lellouche était attendu avec impatience pour cette 44e cérémonie des César. Avec à son bras sa compagne Alizée Guinochet, un ancien mannequin reconverti dans la création de bijoux avec sa marque And... Paris, le comédien et réalisateur s'est montré tout sourire, affichant pleinement sa complicité avec la jolie blonde de 33 ans. Seul un trophée a été remis à Philippe Katerine, celui du Meilleur second rôle, pour sa performance dans Le Grand Bain. L'acteur mis à l'honneur a également pu compter sur le soutien de sa compagne Julie Depardieu, présente à ses côtés.

C'est bras dessus bras dessous que Mélanie Thierry et le chanteur Raphaël, ainsi que Clovis Cornillac et sa femme Lilou Fogli, Hapsatou Sy et son compagnon Vincent Cerutti, ont de leur côté pris la pose devant les photographes.