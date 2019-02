Gilles Lellouche et Alizée : Couple stylé face à Iris Mittenaere décontractée

Un vent de Fashion Week souffle (encore !) sur la ville de Paris ! Cette semaine, la créatrice Capucine Martin y a célébré le lancement de sa marque de vêtements. Gilles Lellouche et sa compagne, Sandrine Quétier et Iris Mittenaere en ont découvert les superbes premières pièces...

C'est à l'Atelier Eiffel, dans le 7e arrondissement, qu'a eu lieu la soirée de lancement de la marque Martin Martin. Sa fondatrice et designer, Capucine Martin, y a reçu de nombreuses célébrités venues découvrir ses ravissants blazers de luxe confectionnés à la main. Parmi ces convives figurait Gilles Lellouche, accompagné de sa chérie Alizée Ginochet.

L'acteur de 46 ans et futur héros du film Jusqu'ici tout va bien (en salles le mercredi 27 février) n'était pas le seul convive de marque. Comme lui, Anthony Delon, Paul Granier (prochainement dans Le chant des loups, sortie le 20 février) et le danseur Anthony Colette, vu dans l'émission Danse avec les stars, se sont rendus à l'Atelier Eiffel.

Côté femmes, Capucine Martin a pu compter sur les présences de Sandrine Quétier, de l'ex-Miss France Iris Mittenaere ou encore Pauline Lefèvre.

L'épouse de Marc Lavoine, Sarah Lavoine, Hapsatou Sy, Alexandra Golovanoff et la fille de Nelson Monfort, Victoria, ont également fêté la naissance de Martin Martin. Le nouveau spécialiste du blazer a eu droit à un baptême mémorable, organisé d'une main de maître par la fondatrice de l'agence Sandra and co. (et épouse de l'acteur Tomer Sisley), Sandra Sisley !