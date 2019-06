Gilles Lellouche et Alizée Guinochet : Amoureux très complices à Roland-Garros

Il y avait énormément de personnalités, dimanche 9 juin 2019, dans les tribunes et le village VIP du tournoi de Roland-Garros. Parmi elles, Gilles Lellouche et sa compagne Alizée Guinochet.

Le couple a assisté à l'affrontement entre Rafael Nadal, sortant de Roger Federer en demi-finale, et Dominic Thiem, l'Autrichien qui a vaincu le numéro 1 mondial Novak Djokovic. Dans les tribunes du court central Philippe-Chatrier, très complices et échangeant de nombreux gestes de tendresse et de bisous, Gilles Lellouche et Alizée Guinochet ont applaudi la victoire record du joueur espagnol qui a remporté dimanche son 12e titre à Roland-Garros. Le couple était assis à côté de Jean Dujardin et Nathalie Péchalat et non loin de Marion Cotillard et Guillaume Canet, Elsa Zylberstein, Calogero et sa compagne Marie Batisde, Caroline de Maigret, Clovis Cornillac et sa femme Lilou Fogli, mais aussi de Karin Viard.

Ensemble depuis au moins quatre ans, Gilles Lellouche et Alizée Guinochet, ancien mannequin, actrice et créatrice de la marque de bijoux and... paris, ont été vus pour la dernière fois ensemble lors de la cérémonie des César, le 22 février, salle Pleyel. Ce soir-là, le frère de Philippe Lellouche était nommé à trois reprises : meilleur réalisateur et meilleur scénario pour Le Grand Bain, mais aussi meilleur acteur pour Pupille. Le Grand Bain n'est reparti pas bredouille de la cérémonie puisqu'il a offert à Philippe Katerine son premier César du meilleur acteur dans un second rôle.

Avant de rencontrer la sublime Alizée Guinochet, Gilles Lellouche a longtemps été en couple avec l'actrice Mélanie Doutey. Leur fille, Ava, aura 10 ans le 5 septembre. De son côté, Alizée Guinochet a été la compagne du magicien américain David Blaine. Le couple a une petite fille également : Dessa, née en janvier 2011.