Gilles Lellouche et Céline Sallette, couple divin face à Rosamund Pike

Après avoir connu le succès avec ses deux films, Aux yeux de tous et La French, Cédric Jiménez s'offre aujourd'hui son premier long métrage international. Production française mais portée par un casting quatre étoiles et anglo-saxon, HHhH sortira sur nos écrans le 7 juin prochain. Un mois avant sa sortie, le film s'est offert une belle avant-première sur les Champs-Elysées, mardi 9 mai. L'occasion de réunir une bonne partie de cette distribution alléchante autour de Cédric Jimenez.

Si Mia Wasikowska était absente, Rosamund Pike a illuminé le tapis rouge de l'UGC Normandie aux côtés de Jason Clarke (La Planète des Singes : l'affrontement), Jack Reynor (Sing Street) et du génial Jack O'Connell (Money Monster). Mais les photographes n'avaient d'yeux que pour nos deux Français, Céline Sallette et Gilles Lellouche. Couple à l'écran, amis à la ville, les deux acteurs ont fait crépiter les flashs, posant avec élégance avant de rejoindre le cast au complet.

On a notamment pu voir Céline Sallette rivaliser de beauté et de charisme devant la divine Rosamund Pike, qui arborait une robe Bottega Veneta, puis afficher sa complicité avec Madeline Mulqueen, la fiancée de Jack Reynor. Quant à Cédric Jimenez, il était soutenu par sa femme Audrey Diwan, qui est également la scénariste de ses films.

HHhH raconte l'ascension fulgurante de Reinhard Heydrich (Jason Clarke), militaire déchu entraîné vers l'idéologie nazie par sa femme Lina. Bras droit d'Himmler et chef de la Gestapo, Heydrich devient l'un des hommes les plus dangereux du régime. Hitler le nomme à Prague pour prendre le commandement de la Bohême-Moravie et lui confie le soin d'imaginer un plan d'extermination définitif. Il est l'architecte de la Solution Finale. Face à lui, deux jeunes soldats, Jan Kubis (Jack O'Connell) et Jozef Gabcik (Jack Reynor). L'un est tchèque, l'autre slovaque. Tous deux se sont engagés aux côtés de la Résistance, pour libérer leur pays de l'occupation allemande. Ils ont suivi un entraînement à Londres et se sont portés volontaires pour accomplir l'une des missions secrètes les plus importantes, et l'une des plus risquées aussi : éliminer Heydrich.