Gilles Lellouche et Vincent Lacoste au Japon... Alain Delon forfait

Vincent Lacoste, Zabou Breitman, mais aussi Claude Lelouch et Gilles Lellouche font partie des personnalités françaises à avoir fait le voyage jusqu'à Yokohama où UniFrance organise le 27e Festival du film français au Japon, du 20 au 23 juin 2019.

Ce festival, qui promeut la production française dans les salles japonaises, s'est ouvert avec la projection du film césarisé Le Grand Bain, de Gilles Lellouche. La soirée s'est déroulée au Minato Mirai Concert Hall, immense salle de concert de Yokohama, transformée en salle de cinéma pour l'occasion. La délégation française comprenait également Thaïs Alessandrin, Lisa Azuelos, Antonin Baudry, Caroline Bonmarchand, François Civil, Judith Davis, Éléa Gobbé-Mévellec, Pierre Guyard, Mikhaël Hers, Nadav Lapid, Sébastien Marnier, Michel Ocelot, Louis-Julien Petit, Hugo Sélignac, Nils Tavernier et bien évidemment Serge Toubiana, président d'UniFrance. Claude Lelouch est par ailleurs le parrain de l'événement cette année.

L'actrice et chanteuse japonaise Miki Nakatani, muse de cette édition, était présente et a prononcé quelques mots avant la projection en présence de Fumiko Hayashi, maire de Yokohama, Laurent Pic, ambassadeur de France au Japon, et Hitoshi Kawaguchi, vice-président de Nissan, partenaire officiel du Festival. Alain Delon, récemment hospitalisé, n'a pu se rendre au Japon. L'acteur, qui a reçu en mai une Palme d'or d'honneur au Festival de Cannes, avait enregistré un message vidéo. L'orchestre Keio Light Music Society a rendu hommage au regretté Michel Legrand, mort le 29 janvier, en interprétant trois de ses plus grands airs. Le compositeur était très célèbre au Japon.

Après la projection, Gille Lellouche a pris le temps de répondre aux questions des spectateurs. La soirée s'est poursuivie "sur le mythique Beauty Princess, le deux mats qui accueillait déjà les équipes de films aux tout débuts du festival, il y a vingt-sept ans", nous apprend UniFrance.

Huit films français seront projetés pendant le Festival, parmi lesquels Amanda, avec Vincent Lacoste, ou Le Champ du loup, avec François Civil.