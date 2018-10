Gilles Lellouche : "Ma fille prend beaucoup de place dans ma vie"

Alors que son film Le Grand Bain s'apprête à sortir en salles, Gilles Lellouche se confie à Version Femina, où sans y avoir été invité, l'acteur et réalisateur a évoqué sa fille Ava, 9 ans, fruit de son amour révolu pour Mélanie Doutey – ils se sont séparés il y a plusieurs années mais sont toujours très amis.

Interrogé sur la place des hommes dans son entourage, Gilles Lellouche a affirmé n'être entouré que de femmes au quotidien. "À la maison, je suis entouré de femmes ! Je vis avec ma chérie [Alizée Guinochet, NDLR], sa fille et la mienne, qui a 9 ans", révèle le meilleur ami de Guillaume Canet – dont la fille Louise est sa filleule. Il a ensuite embrayé sur le cas de sa propre fille, dont il parle très rarement en interview.

"Avec Ava, je suis gâteux. Elle prend beaucoup de place dans ma vie, et c'est tant mieux", assure l'intéressé, sans détour avant de faire le parallèle avec Le Grand Bain. "Dans mon film, les femmes sont présentes puisque ce sont elles [Virginie Efira, Marina Foïs et bien sûr Leïla Bekhti, NDLR] qui permettent aux gars de sortir de leur chrysalide. Au contact des femmes, les hommes sont toujours plus inspirés, malins et vifs. Sans elles, nous n'aurions pas une once d'ambition", croit savoir le petit frère de Philippe Lellouche.

Il l'assure, c'est aussi une femme qui lui a ouvert les yeux très jeune et a fait basculer son futur d'acteur et de réalisateur. "Je me rappelle que si je suis devenu acteur, c'est parce que, à 13 ans, une prof de français m'a fait jouer une scène des Fourberies de Scapin et que le grand timide que j'étais a soudain vu toutes les filles de la classe le regarder et rire", raconte-t-il.

Interview à retrouver en intégralité dans Version Femina du 22-28 octobre 2018.