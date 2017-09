Gilles Lellouche parle de sa fille Ava (8 ans), dont la maman est Mélanie Doutey

Personnage de loser qui devient de plus en plus attachant au fil du film Le Sens de la fête, Gilles Lellouche est encore une fois impeccable dans son nouveau rôle. Le magazine Elle, qui l'a rencontré, dresse le portrait d'un homme joyeux, fidèle en amitié, qui aime plaire et est très travailleur. Ainsi, s'il incarne facilement le "pote qui plaît aux filles" (comme dans Rock'n'Roll), il a un agenda professionnel bien rempli avec le film Plonger dans lequel il joue avec Mélanie Laurent (en salles le 29 novembre) et sa réalisation Le Grand Bain au casting 5 étoiles (Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Mathieu Amalric, Philippe Katerine et Jean-Hugues Anglade). Il ne parle pas directement de sa vie privée – il apparaissait en juin avec la belle Alizée Guinochet –, mais il est une fille dont il accepte de parler avec une infinie tendresse : sa petite Ava, née de son couple avec Mélanie Doutey.

Quand on lui demande si Ava a conscience de la notoriété de ses parents, Gilles Lellouche répond : "Oui, elle a 8 ans, elle voit les affiches de nos films sur les colonnes Morris, elle est fière, mais je ne suis pas sûr qu'elle comprenne l'enjeu, c'est spontané naïf, et j'essaie de la protéger. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle vit entourée de gens qui font du cinéma.... Je me demande si elle ne croit pas que le monde entier fait du cinéma ! En tout cas, pour l'instant, elle n'en a pas envie."

Tendre avec ses proches, Gilles Lellouche qui se révèle sympathique et intègre à travers cet entretien. Il explique ainsi ne pas être jaloux du succès, du talent des autres, bien au contraire : "C'est pour ça que j'ai arrêté d'aller aux avant-premières parisiennes, parce que les gens se réjouissent un peu trop des mauvais films et font la gueule quand c'est bon. J'ai plutôt envie de me protéger de ça. Le cinéma est un métier qui nécessite de l'enthousiasme, de la bienveillance et de l'ambition."

Retrouvez l'intégralité de l'entretien dans le magazine Elle du 29 septembre

Le Sens de la fête, en salles le 4 octobre