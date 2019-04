Gilles Lellouche : Plus sélectif en amitié, mais "retombé amoureux à 40 ans"

L'amitié selon Gilles Lellouche, c'est à la vie et à la mort. Mais lorsqu'il est devenu acteur, il s'est parfois retrouvé dans un "ghetto d'acteurs" : "Comme dans tous les métiers, on reste entre soi. J'aimerais faire de nouvelles rencontres. Mais, sans devenir totalement parano, il ne faut pas se leurrer : la notoriété engendre une forme de fascination qui complique la donne. Et puis, arrivé à un certain âge, on est de plus en plus sélectif, comme en amour. On repère, assez vite, ce qui, chez l'autre, va finir par nous agacer. En même temps, je vous dis ça mais je suis retombé amoureux à 40 ans, alors allez savoir..."

Gilles Lellouche est en couple avec Alizée Guinochet depuis plus de quatre ans. Il a officialisé leur amour lors du Festival de Cannnes 2015. Ils ont chacun un enfant né d'une précédente relation et en ce qui concerne l'acteur-réalisateur, il est papa d'Ava, 9 ans, née de son histoire avec la comédienne Mélanie Doutey.

Nageant en plein bonheur professionnel et personnel, Gilles Lellouche peut enfin se réjouir de l'image qu'il renvoie. Car longtemps, il a souffert des étiquettes qu'on lui a collées : "Quand je faisais Les Infidèles, j'étais forcément un débile qui passait sa vie en boîte de nuit. Avec Les Petits Mouchoirs, je suis devenu le meilleur copain déconneur, et ainsi de suite. Je tournais en rond. J'avais fini par être dans un malentendu permanent, et j'en ai eu marre. Je suis fier de ma carrière... mais ça n'est pas moi. Du tout. J'ai eu envie de dire qui j'étais, d'exprimer ma vision du monde, de l'amitié." Et c'est ainsi que Gilles Lellouche a plongé dans Le Grand Bain.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans Psychologies Magazine du mois de mai 2019

Nous finirons ensemble, en salles le 1er mai 2019