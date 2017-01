Gilles Verdez dézingue violemment Arthur et défend Cyril Hanouna !

Gille Verdez était très en colère samedi 21 janvier sur le plateau de Salut les Terriens et a réglé, notamment, ses comptes avec Arthur.

Rappel des faits. Le 16 janvier dernier, le célèbre chroniqueur de Touche pas à mon poste sur C8 avait taclé Les Z'Awards de la télé et qualifié Arthur d'animateur "cramé". En guise de réponse, la star de TF1 avait publié le lendemain un échange de SMS avec le journaliste. Ainsi pouvait-on lire Gilles Verdez écrire au présentateur de TF1 : "Cette discussion me montre que vous êtes profondément humain. Et je vous reconnais de me scotcher devant la télé (ainsi que mes proches) depuis toutes vos émissions. Merci pour votre écoute. Continuez à écrire votre légende." S'interrogeant sur le double discours du chroniqueur, celui-ci a profité de sa présence dans le programme pour dézinguer Arthur.

"Il y a deux choses. La première que je ne pardonne pas, c'est de dévoiler des messages privés. Moi, j'ai fait des études d'histoire et la sphère privée, la vie privée, on a mis des siècles à la gagner. Là, on a dévoilé de manière publique une conversation privée. Je suis un homme de principe et je ne suis pas d'accord", a-t-il déclaré. "La deuxième chose c'est qu'il y a Arthur qui vient vers moi avec une dialectique que je ne veux pas exprimer ici car je ne veux pas dévoiler ce qu'on s'est dit. (...) On a eu une conversation assez agressive où chacun s'est exprimé et lui il sort ça du contexte. (...) J'étais vraiment en colère mais maintenant je suis triste. Je veux lui dire que s'il veut débattre un jour en public, car en privé je ne fais plus rien avec lui, on en parlera mais là il a l'air tellement en difficulté que j'ai envie de faire un geste", a-t-il conclu.

La secte Hanouna

Venu faire la promotion de son livre Tous menteurs ? (aux éditions Le Cherche-midi), Gilles Verdez a ensuite répondu à ceux qui disent que ses collègues et lui font partie d'une secte dont le gourou est Cyril Hanouna. "Ça, ça m'énerve ! Une secte c'est un gourou qui endoctrine des gens. On me dit parfois que je suis le bras armé de Cyril Hanouna pour dénoncer je ne sais qui. Mais, le jour où il me dira ce que je dois dire je me tirerai !" Voilà qui est dit...