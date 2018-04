Gilles Verdez et Fatou complices face à la sexy Agathe Auproux

Une partie de l'équipe de Touche pas à mon poste était de sortie dimanche 8 avril 2018, afin d'assister à l'avant-première du film événement Taxi 5, au Grand Rex. Franck Gastambide, Malik Bentalha et le reste de l'équipe du film ont pu compter sur la présence de Gilles Verdez. Le chroniqueur de Cyril Hanouna n'est pas venu seul. Il était accompagné de sa chère et tendre, la charmante Fatou.

C'est également en couple que Benjamin Castaldi a fait son apparition sur le tapis rouge. Toujours aussi complices, son épouse Aurore Aleman et lui ont fait crépiter les flashs des photographes seuls ou en compagnie de la belle Kelly Vedovelli. Cette dernière avait opté pour un crop top fleuri et un pantalon en cuir noir. Agathe Auproux a également fait sensation avec son haut en dentelle noir décolleté. On n'oublie pas Jean-Luc Lemoine et Bernard Montiel, aussi venu soutenir l'équipe de Taxi 5.

Une fois la séance terminée, Agathe Auproux a fait part de son avis positif concernant le film : "Boooooon bah allez voir TAXI 5 mercredi mais vraiment, sauf si vous détestez rire bien entendu. Mais TAXI 5. Si loin de l'humour édulcoré et des carcans du politiquement correct. Très osé, parfois trash, jamais paresseux. Insolemment gagesque. Ça fait du bien un truc de ouf (la plupart des vannes peuvent aisément faire pleuvoir moultes pétitions outrées, bravo et merci)." Un avis partagé par Benjamin Castaldi et Jean-Luc Lemoine.