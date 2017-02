Gilles Verdez, sa famille recomposée avec Fatou : "C'est pas toujours évident"

À l'occasion de la sortie de son livre politique Tous menteurs ? (éditions du Cherche-Midi) le 26 janvier dernier, Gilles Verdez a accordé une interview à nos confrères de Voici. Après s'être confié sur son oeuvre littéraire ou encore sur son poste de chroniqueur dans Touche pas à mon poste (C8), le journaliste de 52 ans s'est épanché sur sa relation avec Fatou.

Après avoir précisé que c'est une relation qui durait (il a officiellement présenté la jeune femme dans TPMP en 2014), l'ex-chroniqueur de Touche pas à mon sport et des Pieds dans le plat (Europe 1) a admis que ce n'était pas simple tous les jours. En cause ? Leurs enfants respectifs. S'ils sont très discrets concernant leur vie privée, on sait que Gilles Verdez a une fille et Fatou plusieurs enfants. Et être une famille recomposée n'est pas simple tous les jours : "On essaye de créer l'harmonie d'une cellule familiale. Ce sont des familles recomposées avec la diversité des composantes qui en font la richesse. Ce n'est pas toujours évident à gérer au quotidien, mais bon, on essaye que ça fonctionne bien."

Bientôt le mariage ?

Prochainement, tous devraient être réunis à l'occasion du mariage de Gilles Verdez et Fatou. Vendredi 10 février 2017, le chroniqueur de Cyril Hanouna a fait sa demande lors du prime TPMP, la grande régalade spéciale Babalentin. Une séquence qui a rapidement fait polémique. En effet, nombreux sont les internautes à avoir douté de la sincérité de Fatou car elle ne semblait guère emballée par la belle déclaration de son homme.

Gilles Verdez a donc pris sa défense lundi dernier, dans Touche pas à mon poste : "Fatou a été beaucoup blessée (...). Si elle vient ici c'est qu'elle aime bien les gens ici, elle aime bien l'émission, mais c'est quelqu'un de très réservé. C'est pas son métier, la télé ! Elle dirige un institut de beauté, elle est pas habituée, ici l'ambiance est intimidante pour elle. Si elle vient, c'est vraiment parce que c'est un acte d'amour pour moi, elle vient pour ça uniquement. Elle ne savait pas du tout que j'allais la demander en mariage. Elle est extrêmement pudique, elle protège aussi ses enfants, sa famille, et dans sa culture on ne montre pas ses sentiments." Après quoi, Cyril Hanouna a lu un SMS que Fatou lui avait envoyé.