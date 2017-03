Gillian Anderson dépressive : La star d'X-Files se confie sur son mal-être

Ce combat, Gillian Anderson le livre depuis son adolescence. En thérapie depuis ses 14 ans, la célèbre actrice américaine de 48 ans offre aujourd'hui un témoignage poignant à l'occasion de la sortie de son livre We : A Manifesto For Women Everywhere. Écrit avec l'une de ses meilleures amies, l'ouvrage propose des techniques pour se sentir mieux dans sa peau, un objectif longtemps recherché par celle a endossé le rôle de l'agent du FBI Dana Scully dans la série fantastique X-Files.