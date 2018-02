Gillian Anderson : Entièrement nue, elle manifeste contre la fourrure

Le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes, l'environnement, l'éducation... Les célébrités s'associent à de nombreux combats. Gillian Anderson a rejoint celui du bien-être des animaux. L'héroïne de X-Files se déshabille contre le port de la fourrure animale.

Comme Pamela Anderson, l'acteur James Cromwell ou encore RZA (Wu-Tang Clan), Gillian Anderson s'engage au côté de la PETA. L'actrice de 49 ans figure sur la nouvelle campagne anti-fourrure de l'association américaine. Elle pose uniquement vêtue d'un serre-tête aux oreilles de chat sur une photo en noir et blanc prise par Rankin.

"Je trouver qu'utiliser mon corps pour un message aussi fort est libérateur. On a tendance à éviter du regard les pubs anti-fourrure qui montrent des animaux lacérés, mais les gens sont attirés par la campagne nue de la PETA et je suis fière d'en faire partie", a confié Gillian Anderson concernant cette collaboration. Le martelage de la célèbre fondation gagne du terrain. Gucci a récemment décidé de ne plus utiliser de fourrure animale pour ses collections tout comme le fait depuis plusieurs années Stella McCartney.

Côté télé, Gillian Anderson quittera la série X-Files à l'issue de la 11e saison, en cours de diffusion outre-Atlantique. Son créateur Chris Carter envisage de poursuivre l'aventure, même sans Scully : "Je suis persuadé qu'X-Files a encore des choses à dire, avec ou sans Gillian."

"C'est définitivement la fin de quelque chose et je ne sais pas si c'est aussi le début ou quelque chose d'entièrement nouveau. Mais il est sûr que nous allons devoir nous prendre la tête pour savoir où l'on va à partir de là", a ajouté Chris Carter.

L'agent Fox Mulder (joué par David Duchovny) fera-t-il la connaissance d'une nouvelle partenaire ? Affaire à suivre.