Girls Trip : Zoom sur les 4 héroïnes de la comédie qui a conquis les Etats-Unis

Tiffany Haddish est Dina

Elle est sans aucune doute la révélation du film ! Peu connu du public non américain, Tiffany Haddish est la plus jeune du quatuor (38 ans). C'est en tant qu'humoriste que la jeune femme a fait ses armes et s'est fait connaître aux Etats-Unis.

"Ça fait plus de dix ans que Tiffany Haddish est dans le circuit et qu'elle distille son humour à la fois trash, franc et rafraîchissant, explique à Slate.fr Hugo Gertner, humoriste, auteur et présentateur du plateau de stand-up en anglais The Great British American Comedy Night à Paris. C'est une vraie comique qui a déjà eu plein de petits rôles dans des films et des sitcoms (The Carmichael Show, Keanu, Real Husbands of Hollywood, New Girl)" L'info bonus : Elle n'a malheureusement pas obtenu de nomination aux Golden Globes malgré sa performance irrésistible dans Girls Trip... On vous conseille alors d'aller la découvrir dans cette comédie actuellement en salles !