Gisele Bündchen, chanteuse hors pair : la toile est sous le charme

La planète Mode submergée par la vague Kendall Jenner, Gigi et Bella Hadid et Kaia Gerber, ses icônes se font plus discrètes ! C'est le cas de Gisele Bündchen, qui pourrait même songer à une reconversion : après la fin des défilés, le top model brésilien se (re)lance dans la chanson...

Il n'est pour l'instant pas question de sortir un single ou un album, au grand dam de ses admirateurs ! Mais Gisele Bündchen les a séduits avec la publication sur Instagram d'une vidéo d'elle guitare en main, interprétant la chanson Trem-Bala de l'artiste brésilienne Ana Vilela. La bombe de 36 ans écrit en légende : "Merci @AnaVilelaoficial pour cette chanson pleine de sincérité. Les paroles m'inspirent tellement que j'ai décidé de prendre le risque de la jouer. #AvecAmour."

La vidéo totalise près de 1,5 million de vues et plus de 400 000 likes. Et vous, êtes-vous sous le charme de la voix de Gisele ?