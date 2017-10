Giulia Foïs, la journaliste et soeur de Marina : "Il m'a attrapée par la gorge..."

Quand elle se présente sur les réseaux sociaux, Giulia Foïs écrit : "Journaliste – Société, intimité, féminité, virilité, liberté, égalité, sexualité, et plein d'autres trucs en ité. Sauf Nativité." Celle qui anime sur France Inter l'émission Dans quel monde vit-on ? avait donc mille et une raisons de réagir au hashtag et à ce scandale. En effet, lorsqu'elle détaille le programme qu'elle mène, elle précise : "Raconter le réel par le biais de l'humain, de récits incarnés, à travers des points de vue subjectifs et impliqués."

Le CV de Giulia Foïs, 39 ans, est bien rempli. Elle est passée par Libération, a collaboré à l'émission Arrêt sur images présentée par Daniel Schneidermann sur France 5, présenté le journal sur feu i-TÉLÉ, a travaillé pour l'émission La Morinade et était présentatrice de l'émission Point G comme Giulia sur Le Mouv'. Côté vie privée, elle est la soeur de l'actrice Marina Foïs, à l'affiche de L'Atelier, avec qui elle partage la parole libre et l'engagement pour la cause des femmes. Elles ont aussi une petite soeur, Elena (37 ans), qui est médecin et un frère, Fabio, décédé brutalement dans un accident d'avion à l'âge de 31 en 1999.